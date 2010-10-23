sábado, 23 de outubro de 2010

COMUNICADO DO ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA IMBAÚBA E GOROTIRE

COMUNICAMOS Á SOCIEDADE EM GERAL, QUE FOI REALIZADO ASSEMBLÉIA NESTE SÁBADO DIA 22 DE OUTUBRO ONDE FOI ELEITA A NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO, FICANDO ASSIM COM POSTA:

PRESIDENTE – LUIZ HELFENSTEIN

VICE – NIRMO BRIGNONI

1º SECRETÁRIO – SÉRGIO LUIZ GROTH

2º SECRETÁRIO – JOÃO LOPES DE SOUSA

1 TESOUREIRO – MARIELZA GUGELMIN

2º SECRETÁRIO – WILSON KOMORI

CONSELHO FISCAL:

MARIO MATEI

RUBENS NESTOR DA SILVA

MAÚRILIO BATISTA ALVES

CARLOS ALBERTO VENTURA

MÔNICA SANTOS

APROVEITAMOS A OCASIÃO PARA CONVIDAR OS PRODUTORES DA FLONA DO JAMANXIM PARA UMA IMPORTANTE REUNIÃO COM A DRA. SAMANTA PINEDA, ADVOGADA AMBIENTAL QUE VEM DE BRASÍLIA, CONVERSAR COM TODOS SOBRE A REDEFINIÇÃO DA FLONA JAMANXIM. A REUNIÃO SERÁ TERÇA-FEIRA DIA 26 DE OUTUBRO AS 08 HORAS DA MANHÃ NA AUDITÓRIO DA COOMINPRO.

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