COMUNICADO DO ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA IMBAÚBA E GOROTIRE

COMUNICAMOS Á SOCIEDADE EM GERAL, QUE FOI REALIZADO ASSEMBLÉIA NESTE SÁBADO DIA 22 DE OUTUBRO ONDE FOI ELEITA A NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO, FICANDO ASSIM COM POSTA:
PRESIDENTE – LUIZ HELFENSTEIN
VICE – NIRMO BRIGNONI
1º SECRETÁRIO – SÉRGIO LUIZ GROTH
2º SECRETÁRIO – JOÃO LOPES DE SOUSA
1 TESOUREIRO – MARIELZA GUGELMIN
2º SECRETÁRIO – WILSON KOMORI
CONSELHO FISCAL:
MARIO MATEI
RUBENS NESTOR DA SILVA
MAÚRILIO BATISTA ALVES
CARLOS ALBERTO VENTURA
MÔNICA SANTOS
APROVEITAMOS A OCASIÃO PARA CONVIDAR OS PRODUTORES DA FLONA DO JAMANXIM PARA UMA IMPORTANTE REUNIÃO COM A DRA. SAMANTA PINEDA, ADVOGADA AMBIENTAL QUE VEM DE BRASÍLIA, CONVERSAR COM TODOS SOBRE A REDEFINIÇÃO DA FLONA JAMANXIM. A REUNIÃO SERÁ TERÇA-FEIRA DIA 26 DE OUTUBRO AS 08 HORAS DA MANHÃ NA AUDITÓRIO DA COOMINPRO.